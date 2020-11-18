Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9997b0a4-29c2-11eb-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mid

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 ноября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию.

Во встрече приняли участие сопредседатели Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.

Во время консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления о полном прекращении огня и всех военных действий, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, были рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий для урегулирования конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен благодаря вводу российских миротворческих сил. Об этом на заседании заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что участие войск РФ сыграло ключевую роль в остановке кровопролития. По словам сенатора, они при этом выполняют не только миротворческие функции.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.