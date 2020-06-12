Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу прибудут 14 июня в Турцию во главе межведомственной делегации.
Об этом сообщили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел РФ. По его данным, делегация прибудет в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес, — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что это делается в соответствии с договорённостями между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе.
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