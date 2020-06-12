Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию

https://static.news.ru/photo/04803350-ad86-11ea-b6ad-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Сергей Шойгу Фото: Sochi Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу прибудут 14 июня в Турцию во главе межведомственной делегации.

Об этом сообщили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел РФ. По его данным, делегация прибудет в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.

Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что это делается в соответствии с договорённостями между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе.