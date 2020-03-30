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Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Майкл Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса.

В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны поговорили о некоторых проблемах двусторонних отношений. При этом они решили содействовать реализации решений саммита G20, прошедшего 26 марта.

Ранее лидеры России и США провели телефонный разговор о нефти и коронавирусе. Путин и Трамп договорились о двусторонних консультациях на счёт рынка нефти по линии министерств энергетики.

Как писал NEWS.ru, телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал неожиданностью. Стороны, скорее всего, обсуждали цены на нефть, а не ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.