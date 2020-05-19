Лавров и Мамедъяров обсудили возвращению на родину граждан двух стран

https://static.news.ru/photo/fa28be56-99ba-11ea-94f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 19 мая по телефону со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым меры по возвращению граждан двух стран на родину.

В соответствии с поручениями президентов РФ и Азербайджана главы внешнеполитических ведомств рассмотрели практические меры по скорейшему возвращению граждан двух стран на родину, — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства и разностороннего сотрудничества, в том числе вопрос борьбы с коронавирусом.

Также главы ведомств обменялись мнениями о нагорно-карабахском урегулировании.

Ранее министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения стран и вопросы интеграционного взаимодействия, писал NEWS.ru.