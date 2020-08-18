Лавров и Маас провели переговоры о безопасности в Персидском заливе

https://static.news.ru/photo/455390e8-e157-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас и Сергей Лавров Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас провели переговоры по вопросу безопасности в зоне Персидского залива. Политики также выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Белоруссии.

Российский министр обратил особое внимание своего коллеги на попытки дестабилизировать ситуацию извне, пишет ТАСС.

В развитие прошедшего в тот же день телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обсудили последние события в Белоруссии в контексте состоявшихся там президентских выборов. Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением вооружённого компонента на территории Литвы и Польши, где проводятся военные учения Североатлантического альянса.