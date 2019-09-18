Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с министром обороны Саудовской Аравии не предлагал Эр-Рияду помощи в расследовании атак на НПЗ королевства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, озвучивал ли Путин такое предложение, Песков сказал: «Нет», передаёт ТАСС. Ранее сообщалось, что между главой России и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоялись телефонные переговоры,...