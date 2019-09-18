https://static.news.ru/photo/973deb26-da3a-11e9-b0a0-fa163e074e61_660.jpgСергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министры иностранных дел РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас поговорили по телефону. Основной темой разговора стало заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата», не были поддержаны представителем Киева, — гласит сообщение на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как ранее передавал News.ru, украинские делегаты на заседании Контактной группы в Минске отказались подписывать «формулу Штайнмайера» (инициатива экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса). Киев утверждает, что «формула» не предусмотрена минским комплексом мер. Также представители Украины продолжают настаивать на передаче участка границы с Россией в Донбассе и на разоружении военных ДНР и ЛНР.