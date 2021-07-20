Лавров и Керри провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Об этом сообщает МИД РФ.

Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

С 31 октября по 12 ноября в шотландском конгресс-центре в британском Глазго должна состояться 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Изначально мероприятие было запланировао на ноябрь 2020 года, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Сергей Лавров оценил ситуацию в Афганистане. В частности, он заявил, что Россия против того, чтобы в стране победила одна из сторон.