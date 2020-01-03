https://static.news.ru/photo/97637f7c-2f07-11ea-9901-fa163e074e61_660.jpg Ван И и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили во время телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание дипломаты уделили ликвидации американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.

Министры отметили, что противоправная акция США серьёзно обострила обстановку в регионе. В этих условиях Россия и Китай заинтересованы в снижении напряжённости, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Накануне Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Зариф также назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.

Также в ходе разговора министр иностранных дел РФ выразил соболезнования в связи с убийством генерала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проживающие в российской столице иранцы и солидарные с ними россияне несут цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре, чтобы почтить память убитого в ходе операции США генерала Касема Сулеймани.

В окне здания стоит фотография погибшего, которую окружают свечи, а также красные и белые розы. Под портретом лежат десятки гвоздик.