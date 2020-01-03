Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Зариф назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.
Также в ходе разговора министр иностранных дел РФ
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Китая Ван И назвал действия американских военных в Ближневосточном регионе рискованными и нарушающими основополагающие принципы международного права.
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