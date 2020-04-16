Лавров и глава МИД ФРГ обсудили борьбу с пандемией коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию с коронавирусом.
Политики в ходе телефонного разговора отметили, что необходимо всем странам объединить усилия в борьбе с пандемией.
Министры были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и её распространением, неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.
По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.
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