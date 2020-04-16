Лавров и глава МИД ФРГ обсудили борьбу с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/29bbb7cc-7ff3-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию с коронавирусом.

Политики в ходе телефонного разговора отметили, что необходимо всем странам объединить усилия в борьбе с пандемией.

Министры были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и её распространением, неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.