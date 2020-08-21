Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили ситуацию в республике

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили политическую ситуацию в республике.
Рассмотрено развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Политики рассмотрели различные инициативы, которые выдвигают западные страны относительно действий администрации Белоруссии.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.
19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список. В Белоруссии между тем продолжаются забастовки на крупных предприятиях, а генпрокурор республики Александр Конюк сообщил об открытии уголовного дела о попытке захвата власти после создания координационного совета оппозиции.
Как ранее писал NEWS.ru, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что уголовное дело открыли в республике после создания координационного совета оппозиции.
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