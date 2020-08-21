Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили ситуацию в республике

https://static.news.ru/photo/48b9f0f0-e3a1-11ea-8136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили политическую ситуацию в республике.

Рассмотрено развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Политики рассмотрели различные инициативы, которые выдвигают западные страны относительно действий администрации Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список. В Белоруссии между тем продолжаются забастовки на крупных предприятиях, а генпрокурор республики Александр Конюк сообщил об открытии уголовного дела о попытке захвата власти после создания координационного совета оппозиции.

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что уголовное дело открыли в республике после создания координационного совета оппозиции.