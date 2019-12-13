Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Чавушоглу и Лавров в ходе беседы обсудили отношения Анкары и Москвы, а также ситуацию в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники
— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian)
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Ранее NEWS.ru писал, что лидер России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону и обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановку в Сирии.
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