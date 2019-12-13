https://static.news.ru/photo/38038306-1d87-11ea-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров Фото: МИД России/vk.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Чавушоглу и Лавров в ходе беседы обсудили отношения Анкары и Москвы, а также ситуацию в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Anadolu Agency.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону и обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановку в Сирии.