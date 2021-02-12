Лавров: Германия помогает соратнице Навального сохранять завесу тайны

https://static.news.ru/photo/944e12b4-6d1a-11eb-aff0-96000091f725_660.jpg Мария Певчих Фото: maria_pevchikh/instagram.com

Власти ФРГ помогают сотруднице признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих сохранять завесу тайны вокруг ситуации с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Певчих окружила себя какой-то тайной. Немецкие коллеги содействуют, чтобы этот покров с неё не сорвать. Как она улетела на этом самолёте, так её больше никто нигде и не видел. Наша Генпрокуратура многократно «бомбардировала» немецких коллег с просьбой о выполнении их обязательств по соглашению об оказании правовой помощи <...>, на что немцы нам сказали, что мы не знаем, где она, хотя Мария Певчих сама говорила в этих своих соцсетях, что она встречалась с Навальным в Германии, — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он пояснил, что власти ФРГ заверяли, что им неизвестно местонахождение Певчих, однако она была среди тех, кто провожал самолёт с оппозиционером из Берлина в Москву 17 января.

Лавров также констатировал, что российским специалистам не дают поговорить с врачами, которые якобы обнаружили следы отравляющего вещества в образцах Навального. Кроме того, Германия постоянно меняет данные о том, как отравляющее вещество было применено.

Сначала шла речь об одной бутылке. Потом вдруг тема бутылки отошла на второй план. Появилась тема одежды. Затем снова появились бутылки, на двух из которых, как нам сообщили, были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров предположил причину возможного введения Евросоюзом новых санкций в отношении России. По его словам, если поводом будет ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, эти рестрикции будут введены лишь ради удовлетворения чиновников из ЕС, поскольку предыдущие не достигли цели.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.