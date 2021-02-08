Лавров: ФРГ предоставила Навальному доступ к архивам о Путине

https://static.news.ru/photo/728a473a-6a25-11eb-876c-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Германии предоставили блогеру Алексею Навальному доступ к архивам, касающимся президента РФ Владимира Путина, для подготовки двухчасового фильма о «дворце» в Геленджике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сделать фильм было бы невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ и, скорее всего, со спецслужбами.

Лавров добавил, что Москва направила Берлину запрос, как Навальный получил доступ к архивам, касающимся президента России. По его словам, в ФРГ подтвердили, что доступ к материалам был действительно предоставлен, передаёт сайт МИД РФ.

В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, — пояснил глава МИД РФ.

Ранее издание Schwarzwalder Bote сообщило, что сенсационный фильм-расследование блогера и оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой. По данным источника, осенью прошлого года недалеко от места, где Навальный отдыхал после лечения в клинике Charité, открылась видеостудия The Black Forest, которая и занималась созданием фильма. А содействовал в этом филиал американской продакшен-студии Kosmo Films, в то же время открытый рядом. Штат студии состоит всего лишь из четырёх человек, а руководят ей Себастьян Вайланд и Нина Вайланд, в своё время проживавшие и работавшие в Штатах. Они положительно отзываются о совместной работе с Навальным, называя его приятным и вежливым человеком.

Соответственно, Навальный купил этот фильм. Неизвестно, в какую сумму это обошлось, учитывая высокую сложность работы и её секретность, но оппозиционер мог использовать средства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом). Стоит отметить, что место пребывания Навального в Германии после выписки из больницы было засекречено. Однако авторы издания установили, что он находился во Фрайбурге — на одном из видео, которое блогер опубликовал в соцсетях, видны узнаваемые городские строения. А до этого, также судя по его соцсетям, он отдыхал в Шварцвальде. Уточняется, впрочем, что он был не только там — финальный монтаж фильма проводился в Кирцхартене.

Журналисты Telegram-канала Mash сняли репортаж, из которого следует, что так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон». По словам строителей, возведение здания закончится примерно через пять-шесть лет. Авторы призвали владельцев «дворца» отозваться.

Между тем представитель Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром здания под Геленджиком, который в расследовании политика Алексея Навального назван «дворцом Путина». Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения, писал NEWS.ru.