Лавров: ФРГ не сотрудничает с РФ по Навальному под надуманными предлогами

Власти Германии отказываются отвечать на официальные запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным, выдумывая различные предлоги, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные, — приводит РИА Новости слова главы российского МИД.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению представителя министерства Марии Захаровой, главной целью западных стран в ситуации с Алексеем Навальным
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