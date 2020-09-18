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Лавров: ФРГ не сотрудничает с РФ по Навальному под надуманными предлогами

11:48, 18 сентября 2020 53
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Германии отказываются отвечать на официальные запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным, выдумывая различные предлоги, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные, — приводит РИА Новости слова главы российского МИД.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению представителя министерства Марии Захаровой, главной целью западных стран в ситуации с Алексеем Навальным является нанесение удара по отношениям России и Евросоюза.

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