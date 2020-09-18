Лавров: ФРГ не сотрудничает с РФ по Навальному под надуманными предлогами

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящих в ноябре выборах президента США, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединённых Штатов. При этом он подчеркнул, что разговаривать с РФ нужно «на основе равноправия и взаимной выгоды».

Мы будем работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединённым Штатам. Но разговаривать с США по всем вопросам, которые их интересуют, мы будем...