Лавров увидел желание ЕС наказать Россию

https://static.news.ru/photo/8eee454c-f5fa-11ea-87b9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России следует использовать «страховочную сетку» при контактах с Европейским союзом. По его словам, ЕС хочет «наказать» РФ.

Он уверен, что Брюссель «приносит в жертву» свои стратегические и геоэкономические интересы, так как хочет в текущий момент не отставать от Соединённых Штатов в «наказании России». Москва привыкла к такому подходу, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Теперь понимаем, что все наши будущие планы — имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнёрству с Евросоюзом — мы должны выстраивать обязательно с использованием «страховочной сетки». То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать своё собственное развитие самостоятельно и в партнёрстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе, — добавил дипломат.

Также Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада, которые могут быть введены в ближайшее время, нельзя оставлять без реакции — как исходя из законов дипломатии, так и для того, чтобы ограничить негативное влияние на Россию и её союзников.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен ответить введением санкций на отравление политика Алексея Навального, если появятся «ясные свидетельства», что конкретные официальные лица были в это вовлечены. Глава МИД ФРГ Хайко Маас говорил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта газопровода «Северный поток — 2» как реакцию на отравление Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России.