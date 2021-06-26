Лавров: Европа стала «подпевать» Байдену после его встречи с Путиным

После того, как состоялся саммит Путин-Байден, власти США заявили, что единственный путь к нормализации отношений между странами – изменение поведения Москвы. Этой позиции стал «с удовольствием подпевать» Евросоюз, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для «Коммерсанта».

Мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения „большого брата“, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать, — написал министр.

Он посоветовал не торопиться и посмотреть, как будут проходить переговоры между США и Россией.

Также Лавров отметил, что тот факт, что Байден перед встречей с Путиным посетил саммиты G7 и НАТО, говорит о том, что «Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным».

При этом таким государствам как Россия и Китай он оставляет роль исполнителя своей воли. Европа и США и дальше будут пытаться давить и заставлять всех следовать заданному им курсу.

16 июня в швейцарской Женеве прошёл саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от предыдущего хельсинкского саммита, лидеры обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.