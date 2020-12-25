Лавров: Европа начинает думать об уходе от долларовой зависимости

https://static.news.ru/photo/8d673cb2-4698-11eb-91f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские страны ищут возможности уйти от долларовой зависимости из-за злоупотребления Вашингтоном ролью доллара. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего» в режиме видеоконференции.

То, что происходит со злоупотреблением роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны, — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что кроме Ирана, России, Китая и членов Шанхайской организации сотрудничества в Европе всё больше и больше задумываются о переходе на механизмы, опирающиеся на национальные валюты. В Европе достаточно солидная позиция евро, позволяющая отходить от какой-либо зависимости от доллара.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров высказал уверенность, что злоупотребление Америки долларом в перспективе скажется на надёжности этой валюты. Он подчеркнул, что все понимают её ненадёжность.