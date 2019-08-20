Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин посоветовал с умом потратить выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение» деньги. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросам модернизации первичного звена медсистемы. Речь идёт о 1,367 трлн рублей.

Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат, — сказал Путин, отметив, что проблем в этой сфере «ещё очень много». В частности, есть...