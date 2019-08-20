Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы могли бы избежать многочисленных жертв Второй мировой войны, если бы они объединились против Гитлера в довоенное время.
По его словам, страны сделали выбор «в пользу умиротворения гитлеровского режима».
Наивно полагая, что война их обойдёт стороной, западные державы вели двойную игру: пытались направить гитлеровскую агрессию на восток. В этих условиях СССР пришлось в одиночку обеспечивать свою национальную безопасность, — сказал Лавров на открытии историко-документальной выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны».
Также министр обратил внимание на попытки ряда стран фальсифицировать историю мирового конфликта и умалить роль Советского Союза в победе над нацизмом.
Как ранее писал News.ru, сеть подземных ходов времён Второй мировой войны нашли на острове Итуруп. Открытие сделали участники экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда».