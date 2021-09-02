Лавров допустил возможность «кражи» Вашингтоном российских спортсменов

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров допустил возможность «кражи» властями США российских спортсменов с положительными результатами тестов на допинг. Об этом он рассказал на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области, передаёт ТАСС.

Я не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест (на допинг. — NEWS.ru) и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях, — признался Лавров.

Политик считает, что сфера высоких достижений спорта была максимально политизирована Западом с целью исключить возможность россиян добиться значительных успехов на мировой спортивной арене. Он подчеркнул, что «использование спорта в качестве средства политического давления прямо перечёркивает принципы международного спортивного движения».

Ранее NEWS.ru выяснил, что стало причиной допингового скандала вокруг выступления российских триатлонистов на Олимпийских играх в Токио.