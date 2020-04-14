Лавров: договорённостей по срокам саммита «пятёрки» СБ ООН нет

https://static.news.ru/photo/ddb7f852-7e3c-11ea-8fde-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повестка встречи на высшем уровне постоянных членов Совета Безопасности ООН обсуждается на уровне министерств иностранных дел стран-участниц. Сроки саммита при этом не определены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр во время интервью в онлайн-формате для зарубежной и российской прессы отметил, что никаких решений пока не принято.

Конкретных договорённостей о сроках саммита не достигнуто. Я знаю, что назывались сроки в сентябре, но никаких решений не принято. Эти сроки подлежат консенсусному согласованию со всеми главами стран-участниц, — цитирует Лаврова ТАСС.

Однако глава МИД РФ уточнил, что стороны нацелены на проведение масштабного анализа всего, что сейчас происходит в мире в области безопасности. Произойдёт это, когда «пятёрке» всё-таки удастся собраться.

По словам Лаврова, лидеры СБ ОНН должны встретиться лично, а формат видеоконференции станет лишь дополнением к предстоящей встрече.

Повестка дня сейчас обсуждается в рабочем порядке на уровне министерств иностранных дел. Мы имеем в виду — и все наши партнёры по «пятёрке» постоянных членов Совета Безопасности ООН с этим согласны — саммит, который будет очным, физически объединяющим лидеров пяти постоянных членов организации, — подчеркнул Лавров.

Российский дипломат пояснил, что видеоконференция не исключается, однако не вместо основного саммита. По видеосвязи главы государств пообщаются, если сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров заявил, что вводить выездные визы для граждан страны никто не планирует.