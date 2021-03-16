Лавров: действия Запада не изменят того, что Крым является частью РФ

https://static.news.ru/photo/6cc95392-8684-11eb-aac6-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: t.me/MID_Russia

Западные страны во главе с США не смогут изменить того, что Крымский полуостров навсегда вернулся в состав России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения, — сказал Лавров в эфире телеканала «Крым 24».

Глава МИД РФ напомнил, что семь лет назад жители полуострова высказались за вхождение его в состав РФ и провели референдум «в полном соответствии с международным правом». Лавров напомнил, что в Уставе ООН закреплено право народов на самоопределение. Именно этот путь стал единственным способом защитить интересы, достоинство и жизнь крымчан «на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооружённого переворота».

Министр иностранных дел пообещал, что российская дипломатия продолжит «вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнёров реалий, связанных с возвращением полуострова домой».

NEWS.ru писал, что в день возвращения Крымского полуострова в состав России один из лидеров запрещённой в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» и 77-летний депутат Верховной рады Мустафа Джемилев вспомнил о неожиданной реакции других государств на события 2014 года.