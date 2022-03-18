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Лавров: ряд стран не станут плясать под дудку США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что целый ряд стран не станут плясать под дудку США
12:28, 18 марта 2022
Лавров: ряд стран не станут плясать под дудку США Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Целый ряд стран, в том числе Китай, Индия, Мексика и Бразилия, являются самостоятельными государствами и не зависят от указаний США, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Он считает, что это такие страны, которые «не возьмут под козырёк».

Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки, — это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать, — заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что РФ по-прежнему готова сотрудничать с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам на Востоке.

При этом Лавров заявил, что западные страны продолжат вводить санкции против России, однако страна уже привыкла к ограничениям. По словам главы российского дипведомства, в данный момент Запад угрожает России пятой санкционной волной.

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