Лавров: Белый дом не обращался к РФ по поводу хакерских атак

https://static.news.ru/photo/4c9e5ec4-3f89-11eb-a85f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Власти Соединённых Штатов Америки по официальным каналам не обращались к РФ в связи с якобы имевшими место новыми хакерскими атаками, заявил 16 декабря глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Он отметил, что в западных СМИ власти стран просто объявляют на страницах изданий об очередных подозрениях в адрес Кремля.

У нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений Соединённых Штатов [Америки] касательно хакерских атак, подозрений в этих атаках. Мы уже привыкли к тому, что Соединённые Штаты [Америки], да и другие западные страны просто объявляют в средствах массовой информации об очередных обвинениях в адрес России, — отметил дипломат.

В качестве примера такой «сенсации» он привёл публикации о якобы «двойном и даже тройном отравлении Навального». По его словам, в Москве привыкли к обвинениям в различных преступлениях, пишет ТАСС.

В США в течение нескольких месяцев не замечали взломанные базы данных ряда компаний и правительственных учреждений. Как утверждает портал Reuters, за этим стоит группа «русских хакеров», которые использовали обновления, выпущенные IТ-компанией SolarWinds. О хакерской атаке, которой подвергся, в частности, Минфин США, стало известно в ночь на 14 декабря. Американский госсекретарь Майк Помпео после приписываемых Москве взломов учреждений в США заявил, что РФ в киберсфере является «вызовом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что хакерские атаки на ряд госучреждений США не на шутку встревожили Белый дом. Как сообщает Bloomberg, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в связи с этой ситуацией прервал дипломатическую поездку в Европу и вернулся в Вашингтон.