Лавров: антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике

Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Глава внешнеполитического ведомства считает вводимые ограничительные меры нелегитимными и беспрецедентными. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении РФ и которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, — сказал Лавров.

Глава российского МИД уверен, что антироссийскими санкциями Запад наносит тяжёлый удар не только по себе, но и по странам-потребителям сельского хозяйства, удобрений и многого другого. В совокупности это даёт крайне отрицательный эффект для всей мировой экономики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю. Он подчеркнул, что увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло «безумия». Представитель Кремля напомнил, что были также арестованы резервные валютные счета РФ, что ускоряет «процесс эрозии» мировой резервной валюты.

До этого Песков сообщил, что подобное санкционное давление заставляет работать, крутиться и налаживать собственные производства. Он добавил, что происходящее заставляет страну самостоятельно внедрять те технологии, которые ранее закупались за границей, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК и настраивать интеграцию с Белоруссией.