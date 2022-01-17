Лавров: альтернативы Минским соглашениям для Украины нет

Глава российского МИД Сергей Лавров вновь заявил о недопустимости каких-либо альтернатив Минским соглашениям для украинской стороны. По его словам, которые приводит РИА Новости, они являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе.

Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своём вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить, — сказал Лавров по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Он также заявил, что США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся провокации РФ для «вторжения» на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна передала внешнеполитическим советникам лидеров ФРГ и Франции подробную информацию об имплементации сторонами минских договорённостей и решений последнего саммита. Он также подчеркнул, что Киев готов предметно договариваться по теме урегулирования конфликта в Донбассе на новом саммите в «нормандском формате».

Ранее посол Франции в России Пьер Леви заявил, что Париж и Берлин считают выполнение Минских соглашений единственным путём решения конфликта в Донбассе и направляют усилия для этого в рамках «нормандского формата».