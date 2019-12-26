Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведёт переговоры с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 30 декабря, сообщает ТАСС.
30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, — заявила Захарова.
Также она добавила, что на встрече будут обсуждаться ситуация вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), сирийское урегулирование, обстановка в зоне Персидского залива и другие региональные вопросы.
Как ранее писал NEWS.ru, США и Иран обменялись заключёнными 7 декабря. Вашингтон передал Тегерану исследователя Масуда Солеймани. Его задержало ФБР без предъявления обвинений в октябре 2018 года.
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