«Мы их послушали»: латвийский посол рассказал, как прошла встреча в МИД

https://static.news.ru/photo/bc9321ea-a809-11eb-808c-96000091f725_660.jpg Марис Риекстиньш Фото: mid/vk.com

Встреча послов Латвии, Эстонии и Литвы в российском Министерстве иностранных дел прошла в профессиональном ключе. Об этом сообщил латвийский представитель в Москве Марис Риекстиньш. Его слова передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что послов указанных государств вызвали в ведомство после того, как власти этих стран объявили о высылке российских дипломатов из страны 23 апреля в знак солидарности с Чехией. Министры иностранных дел республик в своих заявлениях подчеркнули, что не потерпят «подрывной деятельности» на территории своих партнёров. Словацкие власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата днём ранее.

Встреча была проведена за 45 минут. По итогам в МИД заявили, что один сотрудник посольства Латвии, один сотрудник посольства Эстонии и два представителя дипломатической миссии Литвы должны покинуть территорию России в течение семи дней.

Риекстиньш в разговоре с журналистами заметил, что встреча прошла в профессиональном ключе.

Российские коллеги выполнили свою задачу, мы их послушали, дали свои комментарии, на этом всё. Мы проинформируем столицы об итогах встречи, — подчеркнул посол.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что власти Словакии намерены строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения норм международного права. Об этом заявил глава словацкого МИД Иван Корчок.