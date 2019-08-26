https://static.news.ru/photo/59dda044-c803-11e9-a239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лишение родительских прав является крайней мерой, не соразмерной участию родителей в демократическом антиправительственном митинге. Такое мнение высказала Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, комментируя преследование властями семьи Петра и Елены Хомских.

Семья (Хомских. — News.ru) к нам не обращалась, но мы сейчас выясняем обстоятельства случившегося, направили необходимые запросы. Мы уже получили информацию, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики. По-прежнему считаю, что лишение родительских прав — крайняя мера, — цитирует Кузнецову « Интерфакс ».

Омбудсмен подчеркнула необходимость учёта интересов детей при принятии соответствующих решений. Также Кузнецова добавила, что по её обращению начата проверка в отношении иска о лишении родительских прав другой пары Проказовых.

Мы очень надеемся на положительный исход этого дела, при необходимости готовы принять участие в судебных заседаниях, — резюмировала Анна Кузнецова.

Как писал News.ru, никулинский межрайонный прокурор Москвы подал иск против Петра и Елены Хомских, которые якобы присутствовали на оппозиционном митинге 3 августа вместе с детьми. Силовики надеются лишить родительских прав критически настроенную к власти семью.

До этого прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав чету Проказовых, пришедших на протестную акцию 27 июля с годовалым ребёнком.