Кузнецова подтвердила возможное назначение вице-спикером ГД

Кандидатуру депутата Госдумы Анны Кузнецовой, ранее занимавшей должность уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, выдвинули на пост вице-спикера ГД. Вопрос поднимался на заседании бюро высшего совета и генсовета «Единой России». Эту информацию подтвердила сама депутат, передаёт РИА Новости.

Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что продолжит работать над проблемами семьи и детства независимо от должности. Экс-омбудсмен заявила о необходимости выполнить эти задачи «максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей».

Ранее президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей в связи с её прохождением в Госдуму нового созыва. Первое заседание состоится 12 октября.

Кузнецова прошла в ГД по федеральному списку «Единой России». Вместе с ней мандаты получили министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Однако, они отказались от мест в парламенте.