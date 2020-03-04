Федеральный центр в феврале взял курс на более жёсткий контроль за деятельностью региональных властей и реализацией федеральных программ на местах, что в перспективе может дополнительно способствовать более интенсивному кадровому обновлению на этом уровне. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в феврале 2020 года».

По мнению авторов доклада, наметившиеся в феврале тенденции по усилению внимания федерального центра к регионам создают карьерные возможности для региональных управленческих кадров с опытом работы на федеральном уровне или тесно связанным с федеральными корпорациями и ведомствами. В частности, в качестве кандидатов на должности врио губернаторов в конце января — феврале 2020 года выдвигались специалисты с опытом работы на федеральном уровне (Олег Николаев в Чувашии и Дмитрий Махонин в Пермском крае), а также управленец, перешедший на пост врио губернатора с поста мэра города присутствия «Росатома» (Владислав Шапша в Калужской области).

«Все трое ранее получили опыт публичной политической деятельности, но конкретные примеры говорят не об отказе от работы с ярко выраженными управленцами-„технократами“ без подобного опыта, а о сохранении дифференцированного подхода Кремля к подбору региональных кадров», — говорится в докладе АПЭК.

Как отметил в беседе с NEWS.ru гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, принцип связи губернаторов с федеральными министерствами и ведомствами будет соблюдаться при назначении новых врио губернаторов.

Но замен глав субъектов в краткосрочной перспективе мы не ожидаем, — добавил он.

С другой стороны, по мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, какой-то чёткой тенденции в последних назначениях Кремля нет.

Безусловно, у всех назначенцев можно найти какие-то общие характеристики, например, все они мужчины или все они носят костюмы. Приблизительно таким образом можно построить любую классификацию. На мой взгляд, говорить о том, что раньше назначали технократов, а теперь кадры подбирают по другому критерию неверно. Как и раньше это могут быть люди из региональной элиты, с федеральным опытом или без такого. Это ситуативный подбор в каждом конкретном случае. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

По мнению эксперта, единственными важными сейчас критериями для администрации президента являются две составляющие, о которых уже не раз говорил президент.

Первое, это набор неких внутренних ценностей, направленных на защиту государственных интересов, а второе — это профессионализм. Именно эти две характеристики здесь являются ключевыми, — пояснил Добромелов.

В феврале в число фигурантов рейтинга влияния глав регионов вошли назначенные на свои должности в конце января — феврале 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев (56-е место), врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин (57-е место) и врио главы Калужской области Владислав Шапша (71-е место). Заметно укрепили свои позиции и другие врио губернаторов. Так, возглавляющий Иркутскую область Игорь Кобзев переместился с 60-го на 51-е место, а исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев — с 35-го на 32-е место.