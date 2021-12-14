Кулеба прокомментировал возможность переговоров Путина и Зеленского

Работа по организации прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным начиналась, но на сегодняшний день она не находится в активной фазе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт РИА Новости. Ранее Зеленский допустил создание отдельного формата переговоров с главой РФ.

Такие переговоры [по организации] были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе, — сказал Кулеба.

Ранее Зеленский допустил возможность проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Он не исключил возможности создания отдельного формата переговоров с российским президентом, подчеркнув, что это направление поддерживают европейские и американские партнёры.

При этом украинский лидер заявил, что Россию якобы не удаётся вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу. Он выразил желание активизировать дипломатические усилия, чтобы избежать возможных потерь с обеих сторон. По данным президента Украины, в конфликте уже погибло около 15 тысяч украинцев, а 1,5 млн были вынуждены стать внутренними беженцами.

В декабре Зеленский обсуждал возможные форматы урегулирования ситуации в Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главой США Джо Байденом.