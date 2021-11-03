Кулеба объяснил отсутствие Зеленского на выступлении в Глазго

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отсутствие президента страны Владимира Зеленского на сессии конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По словам главы МИД, всё дело в плавающем графике и большом количестве встреч украинского лидера. Он также заявил, что организаторы были предупреждены о том, что Зеленский задержится.

Президент Украины должен был присутствовать на сессии климатической конференции 2 ноября, посвящённой «метановой инициативе», но когда модератор мероприятия, бывший госсекретарь США и действующий спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри объявил его выступление, Зеленского в зале не оказалось.

Как сообщил глава украинского МИД на странице в Facebook, президент в это время проводил встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По его словам, переговоры были «очень предметными и долгосрочными». Министр также обвинил российских журналистов в попытке дискредитировать Украину.

Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошёл сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упрёки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент, — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что на конференциях подобного масштаба всегда плавает расписание, поскольку такие мероприятия очень динамичны.

Ранее сообщалось, что на сессии 2 ноября в первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако когда модератор собирался его вызвать, украинского президента не оказалось в зале.

Конференция COP26, организованная Великобританией в партнёрстве с Италией, продлится до 12 ноября. В ней участвуют представители около 200 стран. Встреча мировых лидеров прошла 1–2 ноября. Участники намерены принять документы по снижению парниковых выбросов и достижению углеродной нейтральности.