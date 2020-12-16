Кулеба обиделся на не ответившего на звонок Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обиду по поводу нежелания российского коллеги Сергея Лаврова контактировать с ним.
Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим — ни в нормандском формате, ни в двустороннем. Когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно слёз не лил, но мне обидно, — заявил руководитель украинского внешнеполитического ведомства в интервью радио «Новое время».
По его словам, главы МИД должны иметь канал коммуникации, так как таким образом устроены международные отношения. Кулеба добавил, что всегда готов к разговору с Лавровым и считает, что им есть, о чём поговорить.