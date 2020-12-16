Кулеба обиделся на не ответившего на звонок Лаврова

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова удивило назначение бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Он отметил, что у него нет доверия к этому политику.

Его глава коммунистов назвал представителем «элиты компрадорской», отметив, что она не отвечает национальным интересам. Таким термином принято называть часть буржуазии экономически отсталых стран, которая осуществляет торговое посредничество с иностранными капиталистами...