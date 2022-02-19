Кулеба не справился с видеокамерой и рассмешил телеведущих

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время «удалённого» выступления в эфире телеканала «Украина 24» не сумел справиться с собственной камерой. Сначала ему помешали помощники, которые пальцами закрыли камеру на телефоне, затем министр отчаянно вертел её в руках, чтобы исправить ситуацию.

Тут мне пальцем закрыли камеру люди, которые пытаются помочь... Сбилась вся история... Что ж вы наделали, коллеги, теперь она не переворачивается, — посетовал Кулеба.

Он ещё с минуту вертел камеру и в итоге завершил своё выступление из Мюнхена «вверх ногами», чем вызвал смешки телеведущих, которые всё это время терпеливо ожидали, пока Кулеба настроит технику. В итоге ведущие прервали его, давясь от смеха. Они отметили, «борьба с техническими средствами — это смешно».

Не только Кулеба отличился неловким поведение в эфире. Американский президент Джо Байден уже стал легендой из-за постоянных оговорок и неудобных ситуаций, в которых он оказывается. Впрочем, проблемы президента США могут быть связаны с нарушениями в головном мозге и наличием склерозированных сосудов, заявил ранее депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.