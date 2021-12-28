Кулеба назвал главную цель Путина в отношении Запада

Президент России Владимир Путин планирует получить от переговоров с западными странами «что-то для себя», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина». Так он определил политическую миссию Путина от переговоров с западными странами, добавив, что для российского лидера также важно не потерять репутацию надёжного поставщика энергоресурсов в Европу.

Сейчас задача, которую ставит перед собой Путин, не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать. России так и не удалось выйти из дипломатической изоляции еще в 2015–2016 годах, — сказал Кулеба.

Также он предположил, как российская сторона будет выстраивать диалог с Западом на предстоящих переговорах. Кулеба считает, что для России важно оставаться в ранге стабильного поставщика энергоресурсов в ЕС.

В остальном они вполне могут действовать оппортунистически. Это такое тестирование, провоцирование Запада, это их игра, — сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что предложенные Россией гарантии безопасности являются унизительными для Соединённых Штатов.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал подход западных стран к выполнению Минских соглашений и назвал его «политической Камасутрой». Он уличил западных партнёров в непоследовательности, что, по мнению Лаврова, не позволяет полноценно исполнять заключённые в Минске договорённости по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Российский министр также добавил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.