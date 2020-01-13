https://static.news.ru/photo/c3134e0e-36a0-11ea-aec8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что российский парламент должен обладать более широкими полномочиями.

Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента, — сказал он в интервью РИА Новости.

Кудрин также отметил, что отечественная система органов власти в целом требует усовершенствования.

Некоторое время назад спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за участие нижней палаты парламента в формировании правительства, а также в оценке деятельности отдельных министерств. В Кремле допустили возможность дискуссии на данную тему.

Ранее NEWS.ru писал, что глава СП раскритиковал усиление «вертикали» власти. Он назвал данную ситуацию «неправильным путём» и предложил наделить дополнительными полномочиями муниципалитеты.