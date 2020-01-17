https://static.news.ru/photo/5896ce2e-3935-11ea-8764-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин пояснил, каких именно реформ он ждёт после отставки Дмитрия Медведева.

Среди назревших реформ, по мнению политика, на первом месте стоит задача большей прозрачности и чёткой работы судебной системы и правоохранительных органов.

Пока мы не избежали избыточного давления правоохранительных органов, не всегда прозрачная работа с бизнесом, это сохраняется большой проблемой, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

Другая важная задача — улучшение качества государственного управления и стратегического планирования.

Как отметил руководитель Счётной палаты, по вопросам бедности, по естественному приросту населения и по темпам экономического роста «мы находимся далеко за пределами того, что мы себе ставим как цели».

Особое внимание он обратил также на взаимодействие федерального центра с регионами. По его словам, нынешняя модель страдает от избыточной централизации полномочий и доходных источников.

В ходе выступления Мишустина в Госдуме он уже услышал обнадёживающие вещи, и если в модель, созданную правительством нового премьера, поверит бизнес, то это может ускорить рост экономики, сказал Кудрин.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

16 января после отставки правительства новым премьер-министром был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Назвать имена будущих министров он пообещал в ближайшие дни.