https://static.news.ru/photo/8eed8f04-c409-11e9-97f1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что не одобряет применение силы, которое было во время несанкционированных митингов в Москве.

На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение, — подчеркнул Кудрин.

Он призвал публично разобрать подобные случаи, чтобы оставаться в рамках закона при оценки подобных действий.

На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле. https://t.co/h1hh3aFgmW — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) August 21, 2019

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призвал глав МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить информацию о необоснованных задержаниях на митингах в Москве, писал News.ru.