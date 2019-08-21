https://static.news.ru/photo/8eed8f04-c409-11e9-97f1-fa163e074e61_660.jpgАлексей КудринФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что не одобряет применение силы, которое было во время несанкционированных митингов в Москве.
На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение, — подчеркнул Кудрин.
Он призвал публично разобрать подобные случаи, чтобы оставаться в рамках закона при оценки подобных действий.
На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле.https://t.co/h1hh3aFgmW