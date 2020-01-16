Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
Он пояснил, что предложенный на пост главы кабмина Михаил Мишустин осознаёт значение технологий для развития бизнеса и чувствует «нерв цифровизации»,
Ранее Кудрин, комментируя предложение президента Владимира Путина об утверждении Госдумой кандидатуры главы правительства, отметил, что это повысит роль премьера и его статус.
Как писал NEWS.ru, самого главу СП называют одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового главы правительства. В парламенте мнения по этому поводу разделились. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал кандидатуру Кудрина более чем уместной в роли премьера, а возглавляющий КПРФ Геннадий Зюганов, наоборот, счёл его самым худшим вариантом.
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