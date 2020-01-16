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Ситуация, при которой национальное законодательство имеет приоритет над международным правом, не нова в мировой политике. Подобный принцип нормативного регулирования уже есть в других странах, заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров.

Вместе с тем, подчеркнул он, Россия намерена выполнять все взятые на себя обязательства. У нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что конституция у нас является приоритетной правовой...