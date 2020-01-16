https://static.news.ru/photo/1f02183e-3873-11ea-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что не получал предложения войти в состав нового правительства РФ.

Он добавил, что не ждёт существенного обновления кабмина. Также, по его словам, новый премьер Михаил Мишустин выполнил на посту руководителя Федеральной налоговой службы все поставленные перед ним задачи, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.