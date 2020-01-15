Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменениях конституции важно повысить роль премьера и его статус. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина доверить Госдуме утверждение кандидатуры главы правительства.
Кудрин отметил, что в случае внесения данных изменений в Основной закон повысится и роль парламента, поскольку премьер станет «больше подответственен» Госдуме,
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. По схеме Медведева, президент фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.
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