https://static.news.ru/photo/dab9c310-3823-11ea-a4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменениях конституции важно повысить роль премьера и его статус. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина доверить Госдуме утверждение кандидатуры главы правительства.

Кудрин отметил, что в случае внесения данных изменений в Основной закон повысится и роль парламента, поскольку премьер станет «больше подответственен» Госдуме, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. По схеме Медведева, президент фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.