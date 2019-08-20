Наша политика полна разного рода ассоциаций и аллюзий. Стоило главе Ростеха Сергею Чемезову неожиданно для многих как бы вмешаться в ход обсуждения наших политических проблем, как тут же вспомнили, что Сергей Викторович был среди деятелей, поддержавших приход в политику миллиардера Михаила Прохорова. А сейчас, мол, страна стоит перед таким же непростым выбором, как и в 2011 году: доверие к государственным институтам ослаблено и в полный рост встала необходимость гармонизации политической системы для её будущей устойчивости.

Между тем, как принято говорить на деловом сленге, Михаил Прохоров в последнее время капитально «обкэшился», то есть перевёл значительную часть своих активов в наличные. Впрочем, когда он отказывался от своих активов в России, общее мнение сводилось к тому, что бизнесмен просто решил покинуть страну. Однако, когда он продал свою любимую игрушку, баскетбольный клуб НБА «Бруклин Нетс», за рекордные 2,3 млрд долларов, аналитики серьёзно задумались — нет ли у Михаила Дмитриевича глобальной цели, далекой от бизнес-интересов?

Все же помнят его сенсационный приход в нашу непростую политику, когда он избрался главой уже тогда дышавшей на ладан партии «Правое дело». Как потом заявил о своём желании создать новую правую партию с нуля и образовал с единомышленниками и медийными персонами «Гражданскую платформу», которая худо-бедно существует и до сих пор, хотя давно и без своего отца-основателя. Да и дебют Прохорова в качестве кандидата в президенты в марте 2012 года был если и не триумфальным, то вполне успешным: общее третье место, как когда-то у генерала Лебедя, и второе в обеих столицах. Стало в очередной раз ясно, что в стране есть запрос на новые лица в политике и что необходим лидер, защищающий интересы нового среднего класса и делового сообщества.

Михаил Прохоров Zamir Usmanov/Global Look Press

Тогда у Прохорова были обширные, широко объявленные планы вплоть до баллотирования в мэры столицы, но и его уход с политической арены оказался столь же неожиданным, как и сам дебют. Навалившиеся проблемы миллиардер предпочёл разрубить как гордиев узел, уйдя из политики в биатлон, в создание электромобиля и прочие свои увлечения.

Весьма характерно, что тогда в ходе своей президентской кампании Прохоров объявил, что в случае своего избрания ликвидирует все активы и большую часть вырученных средств отдаст на благотворительность. А на вопрос «Не жалко ли?» ответил стандартно: «Жалко у пчёлки!»

С тех пор все попытки создать у нас стоящую на своих ногах правую партию проваливаются. Нет по-настоящему харизматичных лидеров, способных стать настоящими популярными вожаками, привлечь под свои знамёна образованную молодёжь. Алексей Кудрин, как утверждали, отказался, Партия Роста Титова — так и не выросла.

Но вот Прохоров ликвидировал как раз значительную часть своих активов. Что же дальше? Действительно ли, в стиле эпохи, многое отдаст на благотворительность? Или всё-таки рискнёт ещё раз войти в одну и ту же реку, политику, чтобы поддержать либеральную политическую идеологию институционным путём? Миллиардер явно на перепутье. А ведь ещё Наполеон считал, что большая политика — это всего лишь здравый смысл, применённый к большим делам. И кажется, что и со здравым смыслом, и со ставкой на серьёзные дела у Прохорова всё в порядке.