Лёд тронулся. Президент, принимая во внимание немалые экономические потери, дал старт сложным мероприятиям по выходу из самоизоляции и по размораживанию застывшей было экономики. Всем сёстрам обещано по доступным серьгам. Притом, что правительство ещё не свело все балансы помощи и не представило конкретных цифр оперативных расходов.

Но сейчас интереснее другое. А под чьим чутким руководством вся эта вчерне намеченная «дорожная карта» оживления экономики, социальной и политической жизни будет претворяться в жизнь? Нет, понятно, что всё зависит от президента, именно он и олицетворяет всю благодать, которая обещана и бизнесу, и семьям-жертвам самоизоляции. Но кто-то должен технически руководить и реализацией намеченных шагов, и деятельностью губернаторов, у некоторых из которых было даже отмечено «головокружение» от свалившейся пандемийной самостоятельности.

Собственно, сам президент чётко расставил акценты ещё в ходе своего прошлого обращения, отметив, что, несмотря ни на то, при Госсовете действует рабочая группа во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, именно на правительство сейчас ложится основная ответственность за реализацию всего намеченного. Ну, политический фальстарт Собянина и так не стал большой сенсацией. А вот кто в правительстве будет держать в своих руках все нити и рычаги?

Формально последняя подпись подо всем должна принадлежать премьеру, который, как мы помним, болен. И хотя пресс-секретарь Михаила Мишустина постоянно обнадёживает нас сообщениями об улучшении его состояния, на вчерашнем в некотором смысле решающем совещании президента с ответственными лицами его опять не было ни в каком виде. И это явно бросалось в глаза, поскольку за несколько дней до оглашения Владимиром Путиным переломных инициатив Мишустин сам проводил видеосовещание из своей больничной палаты. Правда, ничего конкретного на нём объявлено не было, и оно, скорее, походило на попытку о себе, дееспособном, напомнить. Потому и не отмечено было никаких позитивных последствий в плане личного пиара премьера, подтверждения для публики того, что он по-прежнему в курсе всего происходящего и держит руку на пульсе.

kremlin.ru

На днях мы уже отмечали, что явление Михаила Мишустина публике не имело в качестве последствия отмены статуса Андрея Белоусова, который по-прежнему остаётся и.о премьера. А значит, сохраняет под своим контролем работу всего кабинета министров. Более того, на вчерашнем решающем совещании присутствовал именно Андрей Рэмович, к которому постоянно и апеллировал выступавший президент. Таким образом, де-факто именно Белоусову поручается руководить выводом страны из пандемийного морока. Именно он, в конечном итоге, своей подписью откроет государственные закрома ради наполнения финансами экономических артерий страны.

А вернувшемуся, в конце концов, к работе Мишустину, видимо, останется только подтвердить комплекс свершившихся фактов. В этом смысле, как иногда шутят, тот же Белоусов может считаться, конечно, не первым, ну уж точно не вторым. Так что, пандемия кое-что подправила в нашей иерархии.

Впрочем, не все акценты ещё расставлены. Вот и британская Financial Times вдруг пишет о том, что цифры скончавшихся в России от коронавируса значительно занижены. Известно, что это издание регулярно используется нашими олигархами для своей межвидовой борьбы. Таких фактов более, чем достаточно. Не исключено, что и эта публикация несёт некий скрытый месседж для всех борющихся за приз победителя пандемии.