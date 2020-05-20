Появление в студии Первого канала Надежды Бабкиной, похудевшей и сохранившей прежнюю бойкость, наверное, вызвало умиление у её поклонников. Пару месяцев беззащитную телеаудиторию буквально держали в напряжении сводками о двухсторонней пневмонии певицы — лечение даже потребовало её введения в кому.

Понятно, что такие информационные атаки прекрасно вписывались в ставший распространённым приём «богатые тоже плачут», сверхзадача которого — дополнительно внушить населению представление об уровне опасности пандемии. Но нас-то в данном случае интересует совсем другое. Ведь по твёрдому заверению властей, все, кому 65+, должны неукоснительно соблюдать самоизоляцию. Этой категории наших современников правительственным распоряжением даже официально вновь продлили действие больничных листов. А певице уже 70 лет, хоть дамам об их возрасте и не принято напоминать.

А потому власти столицы должны были официально выписать Бабкиной штраф за нарушение режима самоизоляции в пять тысяч рублей. Однако, видимо, у нас скорее вторично оштрафуют прикованную к постели профессора РУДН Ирину Карабулатову, чем хотя бы погрозят пальчиком исполнительнице народных песен, которую ещё и избрали с подачи властей в Мосгордуму. Аналогично даже порицания не удостоился коллега Бабкиной Лев Лещенко, не выдержавший двухнедельную изоляцию после возвращения с гастролей и оказавшийся носителем COVID-19.

Надежда Бабкина ngbabkina/instagram.com

Такие прецеденты вновь ставят перед властями один из самых болезненных для них вопросов — о социальной справедливости и равенстве всех перед законом. Как часто цитируют в подобных случаях Джорджа Оруэлла, все равны, но некоторые равнее. Тем более, разного рода певцы и артисты, откровенно игнорирующие нынешние общие правила, регулярно фигурируют в пространных списках доверенных лиц президента и столичного мэра. А потому должны хотя бы из уважения к репутации своих доверителей следовать общепринятым законам и правилам.

На деле же всё оборачивается своей противоположностью. И у электората, которому всё-таки предстоит голосовать по поправкам к Конституции, усиливается ощущение того, что вся наша строгость законов компенсируется для привилегированных слоёв их абсолютной необязательностью.

Как повели себя наши капитаны бизнеса, в отличие от своих западных и американских коллег, сразу при появлении первых сведений о пандемии? Поспешили свалить подальше от родного края. Утверждают, что тот же Михаил Прохоров спрятался аж в фактически родном для него Куршевеле, откуда вирус зимой якобы и был завезён в Россию. Кто-то сбежал даже на Карибские острова. Но, за редким исключением, никто не поспешил, подобно Биллу Гейтсу, внести свой благотворительный вклад в дело искоренения коронавируса и облегчения мучений страждущих.

Другое дело, что наши власть и деньги имущие с нынешним вирусом попали в ловушку. И не смогли уже при первых признаках заболевания поднять в воздух свои частные самолёты и приземлиться в западных клиниках. В нынешней ситуации с закрытыми границами и тотальным страхом перед новой вирусной напастью их никто нигде не ждал. А то бы мы их видели!

Так что в России пандемия — это всегда политика.