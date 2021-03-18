«Кто обзывается — сам так называется»: Путин ответил Байдену

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Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта, ответил на слова своего американского коллеги Джо Байдена. Глава государства пожелал руководителю Белого дома здоровья.

Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции.

Мы действительно лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток, — цитирует Путина «Царьград».

Позже президент добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».

Как передавал NEWS.ru, Вашингтон не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.