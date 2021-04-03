Кто на выход вслед за губернатором Белозерцевым

Уголовное дело, от которого продолжает лихорадить всю пензенскую элиту, не может стать первым и последним актом такого рода в период подготовки важнейших выборов в Госдуму. Притом, что задержание главы области Ивана Белозерцева стало неожиданным уже в силу того, что общая тенденция, как казалось, сводилась к отрицанию до проведения выборов любых «губернаторопадов». Считалось, что срочно командированные в регионы новые люди не успеют наладить тесные рабочие взаимоотношения с местными элитариями. А значит, общая стратегия предвыборной кампании могла быть поставлена на таких территориях под вопрос, что могло развязать руки местными оборотистым лоббистам.

Между тем околополитическое пространство множится вбросами о том, что арест Белозерцева и его делового партнёра Бориса Шпигеля — это только первый акт громкой антикоррупционной кампании, которая, дескать, позволит перехватить повестку у внесистемной оппозиции с её роликами в YouTubе. Причём арест ещё и фармолигарха удивительно совпал с заявлением президента о возможности национализации предприятий, бенефициары которых игнорируют национальные интересы, выводят основную прибыль в офшоры, ничего не инвестируют в развитие бизнеса и отвергают любую социальную ответственность. При этом, как утверждают, для Шпигеля были характерны все грехи такого дикого капитализма, включая и откровенное прикармливание чиновников ради монопольного положения на рынке.

Борис Шпигель Скриншот с видео пресс-службы Басманного суда

Конечно, прямо ответить на вопрос, кто вскоре может вслед за Белозерцевым сменить кабинет с итальянской мебелью на лефортовскую камеру, довольно трудно, учитывая наши традиционные подводные течения. Но бытует мнение, что ещё как минимум два «региональных барона» вполне могут составить компанию своим столь же неудачливым коллегам — от Александра Хорошавина до Никиты Белых.

И, дескать, косвенными признаками грядущей силовой смены местного лидера могут служить аресты его заместителей. Естественно, это только предположение. Но учитывая логику региональных коррупционных дел, где рука руку моет, трудно предположить, что замы могли бы беспрепятственно заниматься откатами, распилами, поглощением чужого бизнеса и проведением фальшивых тендеров ради распределения госзаказов среди собственных родственников и доверенных лиц. А губернатор при этом оставался бы белым и пушистым, страдая удивительной политической близорукостью.

Иван Белозерцев Московский городской суд/facebook.com

В этой связи напомним: недавно были арестованы два заместителя главы ставропольского правительства — Александр Золотарёв и Роман Петрашов. В апреле 2020 года суровая рука закона дотянулась до Сергея Новикова — заместителя «красного» губернатора Хакасии Валентина Коновалова. В феврале 2021 года в узилище был отправлен министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев. Что неудивительно, поскольку именно эта отрасль считается одной из самых откатоёмких.

Такие факты множатся день ото дня. Список высокопоставленных мздоимцев становится всё длиннее. И, как говорится, если исходить из таких арестов как предтечи неприятностей для самих губернаторов, то выбирать будет из кого. Вот только для задержания таких персон нужна высокая санкция, а значит, существует вероятность столкновения «кремлёвских башен» и прочих групп влияния. Подобные выяснения отношений требуют времени.