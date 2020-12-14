Кто из российских губернаторов стал главным «похитителем Рождества»

Пандемия коронавируса заставила региональные власти ужесточить ограничения, в том числе скорректировать планы проведения новогодних мероприятий. Жёсткие меры, объявленные властями Москвы и Санкт-Петербурга, уже породили в Интернете целую серию мемов, где руководителей этих регионов сравнили с героем американской семейной комедии «Гринч — похититель Рождества». Впрочем, их примеру последовали не все субъекты. Некоторые губернаторы, то ли опасаясь подобных сравнений, то ли не желая лишний раз раздражать и так уставших от бесконечного карантина земляков, поспешили сообщить, что не намерены закрывать на праздники предприятия общепита и даже планируют проведение новогодних мероприятий, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Опрошенные NEWS.ru эксперты связали такое отсутствие единого подхода к ограничениям в регионах не только с эпидемиологической ситуацией, но и с эффективностью управленческой команды.

Нового года не будет

Первым об ограничениях на новогодние праздники поспешил объявить мэр Москвы Сергей Собянин, который сообщил, что в столице не будут проводиться традиционные праздничные мероприятия, в том числе фестиваль «Путешествие в Рождество». Городские власти также ограничили работу кафе и ресторанов в ночное время (с 23:00 до 06:00) и запретили организацию мероприятий со зрителями, в том числе выставки. При этом градоначальник пообещал, что полностью лишать москвичей новогоднего настроения власти не будут.

Мы в любом случае город будем украшать. Украшать наши улицы, парки, выставлять новогодние ели. Так что прогуляться по улицам Москвы можно будет, — сказал мэр.

Власти Московской области также ограничили работу предприятий общественного питания, запретив проведение массовых развлекательных мероприятий. При этом отметить Новый год в кафе и ресторанах Подмосковья можно будет с 31 декабря по 10 января, но при наличии отрицательного результата теста на новую коронавирусную инфекцию. При этом, как пояснили в пресс-службе губернатора области, в другое время рестораны, кафе и бары можно посещать свободно.

В Санкт-Петербурге же городская администрация ввела , наверное, самые серьёзные ограничения. В новогодние праздники в городе будут закрыты все музеи, театры и даже зоопарк, а с 30 декабря по 3 января не будут работать кафе и рестораны. Кроме того, власти Северной столицы попросили туристов не приезжать на новогодние праздники.

Мы очень любим гостей. Очень любим туристов. Но, извините, не в этом году, — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

А вот власти Ленинградской области хотя и ввели вслед за Санкт-Петербургом новогодние ограничения, но всё же не рискнули полностью лишить жителей праздника и разрешили работу ресторанов в гостиницах с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января. Похожие запреты объявили и власти Республики Карелия, добавив, что запреты не коснутся мероприятий на открытом воздухе. В Нижегородской области в сам Новый год будут закрыты не только кафе и рестораны, но и бани.

Не спешат отказываться от праздничных мероприятий в Туле. Здесь обещают организовать фестиваль креативных ёлок, концертные программы, а также открыть каток на главной площади города. При этом режим работы организаций общественного питания с 25 декабря по 9 января сократится на час — с 07:00 до 23:00.

С минимальными ограничениями

Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма, Севастополя и Краснодарского края отменят массовые мероприятия и сократят работу кафе и ресторанов. А вот в Воронежской области не намерены закрывать на новогодние праздники предприятия общественного питания и даже планируют провести детские праздники. Об этом же заявили и власти Новосибирской области. А в Орловской области условием для проведения новогоднего утренника в детском саду станет отсутствие родителей.

В Тверской области в новогодние и рождественские дни введение дополнительных ограничений не планируется, успокоил жителей губернатор региона Игорь Руденя. В Белгородской области продлят время работы ресторанов и кафе, ограниченное ранее из-за пандемии до 23:00, на два часа по пятницам и субботам, а в Новый год и Рождество заведения общепита обещают не закрывать до двух часов ночи. Власти Татарстана разрешили встретить Новый год в кафе или ресторанах, продлив их работу до 03:00 1 января 2021-го. С минимальными ограничениями пообещал встретить Новый год и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мы не будем закрывать рестораны на Новый год. Более того, чтобы люди после длительных месяцев ограничений с учётом наметившейся стабильности могли больше отдохнуть, провести время со своими близкими, мы дополнительно часть ограничений снимаем, — сказал он.

Когда согласия нет

Разный подход региональных властей к ограничениям в период пандемии COVID-19 обусловлен не только текущей ситуацией с распространением инфекции, но и связан с уровнем самостоятельности глав субъектов и профессионализмом их команды, считают эксперты. Так, управляющий партнёр KGD Group Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru отметил, что проведённое исследование региональных мер противодействия коронавирусу в первую волну показало, что никакой корреляции между ограничениями и статистикой заражений нет. Более того, по словам эксперта, жёсткие меры часто не спасали от роста числа заболевших, а послабление ограничений не всегда приводило к ухудшению статистики.

Когда главы регионов принимают сейчас те или иные решения, то они исходят из оценки положения малого и среднего бизнеса, ситуации с COVID-19, причём ориентируются не на ту статистику, которую выдают в публичное пространство, а на внутреннюю. И, конечно же, это показывает управленческую готовность региональных команд. Обычно именно слабые управленцы вводят жёсткие ограничения, так как так проще, а там, где управленческие команды более профессиональные, как в Москве, более слаженные, более эффективные, могут позволит взять на себя определённые риски, чтобы ещё больше не угробить бизнес. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Сергей Булкин/NEWS.ru

Общего решения относительно ограничительных мер, в том числе во время новогодних праздников, в регионах нет, так как федеральный центр публичную ответственность на себя не берёт, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Поэтому здесь сказывается, с одной стороны, активность местных роспотребнадзоров, а с другой — некоторый уровень автономии глав регионов, в жёсткости которых всегда был разброс. Например, как в случае с Карелией и Тверской областью, когда первом случае жёсткие запреты — в том числе того, что в России не запрещалось, в другом — разрешение почти всего. Общей интонации у власти пока нет. С одной стороны, тяжёлые цифры, с другой — опасения недовольства общества украденным Новым годом. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Политолог Дмитрий Орлов связывает ограничения исключительно с эпидемиологической ситуацией.

В Москве они значительные (и это позволяет держать ситуацию под контролем), в Петербурге — очень жёсткие. Но в сравнении со странами Западной Европы принимаемые меры — относительно щадящие. Там, где ситуация в целом благоприятная, новогодние мероприятия на воздухе допускаются. Я не исключаю, что ограничительные меры могут быть как ужесточены, так и ослаблены. Власти Москвы, например, регулярно корректируют режим, и это позволяет реально сдерживать распространение эпидемии. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По мнению руководителя аналитического центра «Политген» Ярослава Игнатовского, жёсткие ограничения связаны прежде всего с тем, что регионы не хотят растерять те результаты работы по борьбе с коронавирусом, которых удалось достичь.

В то же время всем очевидно, насколько люди устали и физически, и морально от изоляции и ограничений. Поэтому думаю, что послабления ещё будут, хотя бы на словах. Но тут всё зависит, конечно, от конкретного региона и степени критичности эпидемиологической ситуации — отсюда и расхождения во введённых ограничениях. Ярослав Игнатовский глава аналитического центра «Политген» глава аналитического центра «Политген»

Политтехнолог Алёна Август уверена, что все решения, принимаемые губернаторами, зависят в первую очередь от желания сохранить здоровье жителей с одной стороны, а с другой — не лишать их праздника. При этом где-то послабление ограничений вводится из-за не очень хорошей финансовой ситуации — руководители регионов пытаются таким образом спасти бизнес, уточнила она. При этом эксперт не исключила, что уже в самое ближайшее время мэр Москвы проведёт специальное совещание, на котором губернаторы обсудят возможные меры противодействия пандемии в условиях приближающихся новогодних праздников.