«Своих не бросаем»: Журова о непризнании Украиной выборов в Госдуму

Непризнание Верховной радой Украины выборов в Госдуму является ожидаемым, для Киева это дело принципа, заявила NEWS.ru депутат ГД Светлана Журова. Она отметила, что в решении парламента соседней страны можно было не сомневаться, и напомнила, что РФ «своих не бросает».
Для них это принцип. Они не считают, что крымские депутаты должны были избраться. Поэтому для них выборы в Госдуму недействительны. Запад пока не сильно возмущается «нечестностью» этих выборов, не так громко, спокойней, чем ожидалось. Видимо, они готовятся. Но Украина — однозначно — только из-за крымских депутатов, — добавила Журова.
Она добавила, что Киев также не признаёт российские паспорта, полученные жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Скоро сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинские власти, скорее всего, поднимут там этот вопрос — непризнание выборов. Мы им ответим. Не знаю, дадут ли им выступить по этой теме с докладом. Я думаю, мы там услышим ещё в свой адрес... Мы дальше идём, у нас своя политика, мы своих не бросаем. Они могут всё что угодно говорить. Нам надо своей страной заниматься, своих проблем хватает, — резюмировала Журова.
Парламент Украины официально
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ целенаправленно выбрало провокацию, не отправив наблюдателей на выборы в Россию. Москва говорила, что из-за эпидемиологической ситуации готова принять до 50 наблюдателей от миссии ОБСЕ, но там стали требовать квоту в 500 человек.