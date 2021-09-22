«Своих не бросаем»: Журова о непризнании Украиной выборов в Госдуму

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявления в Киеве о поиске «российского следа» в покушении на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Он отметил, что такие заявления связаны с «экзальтированным эмоциональным состоянием». Его слова приводит ТАСС.

К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа», — сказал Песков. Он уточнил, что такие заявления со...