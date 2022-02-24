КСМ обратился в Минобороны из-за насильного перевода срочников на контракт

Председатель правления Комитета солдатских матерей (КСМ) Ольга Ларкина рассказала NEWS.ru, что КСМ направил обращение в Минобороны с информацией о том, что солдат-срочников в российской армии насильно переводят на контрактную службу. По её словам, организация получает сотни обращений по этим фактам.

Мы обратились в Министерство обороны. Суть обращения, что нам поступают звонки родителей военнослужащих. Происходит нарушения в воинских частях, где заставляют насильно подписывать контракты срочников, — сообщила она.

Руководительница организации отметила, что также правозащитникам поступают сообщения от обеспокоенных родителей срочников, которых перевели на границу с Украиной. Однако закон позволяет переводить военнослужащих между частями внутри страны и нарушения в таких действиях командования нет.

Зампред КСМ Андрей Курочкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что организация получает множество обращений как от родителей, так и от самих срочников. По его словам, солдаты поехали на учения в статусе военнослужащих по призыву, а потом им сообщили, что они становятся контрактниками. Он добавил, что подписи некоторых солдат, по их словам, подделывают, а у некоторых ставят отметку в военных билетах стираемыми чернилами.

Они как срочники выходили на учения и там принудительно становятся контрактниками. Получается, говорить, что где-то будут участвовать срочники, сейчас трудно, потому что срочники становятся контрактниками без согласия, — добавил он.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом глава государства добавил, что в планы России не входит оккупация Украины.

Российские войска начали поражать военную инфраструктуру в стране. Украина разорвала дипотношения с Россией и объявила всеобщую мобилизацию.